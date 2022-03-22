«مياه بني سويف» تحتفل باليوم العالمي وتنظم ندوات للتوعية

قالت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، المهندسة دينا عمر، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة بالتوعية بأهمية مياه الشرب والمحافظة عليها، في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والدور الفعال للشركة قبل تنفيذ تلك المشروعات وأثناء وبعد تنفيذها.

وأضافت "عمر" خلال استقبالها الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، لبدء فاعليات اليوم العالمي للمياه، أن فريق التوعية عقد عددًا من الندوات وحملة طرق الأبواب للتواصل مع ربات البيوت و جميع الفئات وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتجنب استخدامها بصورة خاطئة.

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا من أهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعى المائى، بدء فعاليات احتفالية "كل نقطة بتفرق" ضمن الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه، تزامنا مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس من كل عام، بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة والاتحاد العام للكشافة.