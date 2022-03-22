الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا تواصل ارتفاعها في 27 دولة

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1053 إصابة جديدة و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و643 ألفًا و295 حالة والوفيات إلى 16 ألفًا و674 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 89 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و92 حالة والوفيات إلى 853 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفًا و354 حالة والوفيات إلى 8601 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و149 إصابة جديدة بالفيروس، و133 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و253 ألفا و358 حالة، والوفيات 114 ألفًا و355 حالة.

وفي الصين، أوضحت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 2281 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفا 564 حالة والوفيات عند 4638 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفًا 800 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و10 آلاف و952 حالة، كما تم تسجيل 63 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفًا و463 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و712 ألفًا 668 حالة، وذلك وفقًا لصحيفة (ماليزيا ناو) الماليزية.

وفي بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و477 إصابة و15 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و728 ألفًا و945 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفًا و575 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 73 إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفًا و158 حالة والوفيات إلى 3052 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 273 إصابة جديدة و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 510 آلاف و973 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و392 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4935 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 942 ألفا و871 حالة والوفيات إلى 6499 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 إصابة جديدة وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و240 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1495 إصابة جديدة و48 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و831 ألفا و423 حالة والوفيات إلى 45 ألفا و143 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و245 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و75 ألفا و910 حالات والوفيات إلى 6151 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4811 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 777 ألفا و201 حالة والوفيات إلى 5510 حالات.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 228 إصابة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و522 ألفا و419 إصابة والوفيات إلى 30 ألفا و333 حالة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1960 إصابة جديدة و48 وفاة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و126 ألفا و146 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و330 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200 ألف و826 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2981 وفاة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (آكي برس) القيرغيزية.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و304 آلاف و931 حالة، كما تم تسجيل 264 حالة تعاف ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و300 ألف و550 حالة، وذلك وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة وحالتين وفاة ليبلغ إجمالي المصابين إلى 467 ألفا و641 حالة والوفيات إلى 2177 حالة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 671 إصابة جديدة و141 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و635 ألفا و500 حالة، والوفيات 322 ألفا و107 حالات.

في التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 آلاف و423 إصابة جديدة و20 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و750 ألفًا و636 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 39 ألفا و418 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 8937 إصابة جديدة و28 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات مليونًا و637 ألفا و509 حالات، والوفيات حتى الآن 19 ألفا و161 حالة، وذلك وفقًا لصحيفة (ذا سلوفاك سبكتاتور).

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 14 ألفا و906 إصابات جديدة و43 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و152 ألف وتخطى إجمالي الوفيات 27 ألف حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 7 آلاف و464 إصابة و170 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و967 ألفا و182 إصابة، والوفيات إلى 154 ألفا و62 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 64 إصابة جديدة وحالتي وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 177 ألفا و255 حالة، والوفيات 7 آلاف و656 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1120 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 7 ملايين و143 ألفا و409 حالات، كما تم تسجيل 73 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 139 ألفا و735 حالة.

