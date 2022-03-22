الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية أمريكا تطلب وساطة الصين لإقناع روسيا بوقف الحرب على أوكرانيا

نيد برايس
نيد برايس

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الصين يمكن أن تؤدي دورا في دفع روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا.
وقال «برايس» اليوم، إن الصين لها نفوذ كبير على روسيا أكثر من أي بلد في العالم، مضيفا: «الولايات المتحدة لم تر إلى الآن من الصين أي موقف تطالب خلاله روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم الدعم للشعب الأوكراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكن» قد جدد - في وقت سابق - التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لشعب أوكرانيا من خلال المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية؛ خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

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