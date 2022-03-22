البنك التجاري الدولي يعيد إطلاق شبكة المبادرات النسائية "WIN" لتعزيز قدرات موظفيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر –عن إعادة إطلاق وتفعيل شبكة المبادرات النسائية Women’s Initiative Network (WIN)، والهادفة إلى تحفيز النساء العاملات بالبنك وتعزيز الثقة لديهن في القدرة على النجاح والريادة من خلال عقد لقاءات وندوات مشتركة مع أبرز النماذج النسائية الرائدة في مجتمع الأعمال وذلك من أجل مناقشة سبل النجاح والمسارات المهنية والتحديات ومفاتيح التفوق وآليات الإنجاز والريادة.



وقامت شبكة المبادرات النسائية (WIN) التابعة للبنك التجاري الدولي بعقد ثانى فعالياتها خلال مارس الحالى في جلسة بعنوان "خيارات وأصوات" Choices and Voices، وذلك بعد توقف اجتماعاتها منذ جائحة كورونا، وقد تم إطلاقها لأول مرة فى عام 2019، كأحد أهم آليات التفاعل المباشر بين قيادات مجتمع الأعمال الأكثر نجاحًا وموظفى البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية، من أجل التعرف على التجارب المختلفة واستقاء الخبرات.



وفى سياق متصل، رحبت نيفين وفقى رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بالبنك التجارى الدولى – مصر (CIB)، بالنخبة النسائية المشاركة بتجاربها الرائدة في (WIN)، وأثنت على حرصهن الكامل على نقل الخبرة والمعرفة، والدعم الكبير المقدم منهن لموظفي البنك.



وأعربت عن مزيد من الشكر والامتنان لرائدات (WIN) اللاتى وصفتهن بصاحبات أفضل التجارب والنجاحات النسائية المتميزة فى مجتمع الأعمال، وهن السيدة/ مروة عباس المدير العام لشركة IBMمصر، والسيدة/ ميرنا عارف مدير شركة Microsoft مصر، و السيدة/ ملاك البابا المديرالعام لشركة Visa مصر، وقد بادرن بنقل خبرات سبل النجاح والتفوق لموظفى البنك التجارى الدولى.



ومن جانبها أشادت فاتن سلامة المدير المسؤل عن مبادرة (WIN) ورئيس مجموعة بإدارة ائتمان الشركات بالبنك التجارى الدولى بالجهود الكبيرة التى قدمتها السيدات المشاركات بخبراتهن، حيث تسعى (WIN) جاهدة لتوفير المعرفة والحافز للنساء العاملات بالبنك التجارى الدولى، بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو القسم أو الأداء لمساعدتهن فى اكتشاف إمكاناتهن المهنية، كما لم يقتصر ذلك على الموظفات فقط، حيث حرص على الحضور والاستفادة نحو 55 رجلاً وامرأة من موظفى البنك التجارى الدولى.