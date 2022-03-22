محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية

استكمل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جولته الميدانية بجنوب بورسعيد، لتفقد أعمال إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، على مساحة 3000 متر، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واطلع المحافظ على معدلات العمل داخل المصنع موجها بسرعة الانتهاء من أعمال البناء.

وأكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء باي مشروعات صناعية تحقق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

وفي شأن آخر تفقد محافظ بورسعيد سير وانتظام العمل داخل مصانع إنتاج المواد الغذائية جنوب بورسعيد، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنعًا لإنتاج الحلويات جنوب بورسعيد.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصنع، وأشاد محافظ بورسعيد بالمنتجات التي يقوم المصنع بتصنيعها، لافتًا إلى أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، مضيفًا أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالمصنع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددًا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصنع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال جولته بالمنطقة الصناعية اليوم، مصنع الشركة البورسعيدية لإنتاج الزيوت، بحضور علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

كما تفقد محافظ بورسعيد عدد من الأقسام بالمصنع للوقوف على معدلات وسير عملية الإنتاج، وأشاد المحافظ بوجود هذه النوعية من المصانع في توفير الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية المتنوعة، وإنتاج الزيوت على أعلى مستوى.

وأكد "المحافظ"، أن المصنع يقام على أحدث النظم الفنية ويعد إحدى الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة التى تشهد تطورًا كبيرًا بدخول صروح صناعية عملاقة للمرة الأولي، وتوفر سلع استراتيجية هامة للمواطنين.

وتقام المرحلة الأولى من المصنع على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طن، بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع وهي خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن فى اليوم، وأخيرًا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان في الساعة.