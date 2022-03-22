الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال يقتحم مخيم «قلنديا» و«كفر عقب» شمالى القدس

الاحتلال
الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم "قلنديا" ومنطقة "كفر عقب"؛ ما أدى إلى إغلاق تام للطريق الرئيس الرابط بين رام والقدس.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت عند الشارعين الرئيسيين للمخيم والبلدة، وأغلقت مدخليهما.
واستخدم شباب من المخيم ومنطقة كفر عقب - الواقعة في شمال القدس وهي منطقة مصنفة "ج" - الحجارة للتصدي للاحتلال الذي استخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة.. بينما اعتلى عدد من قناصة الاحتلال أسطح المنازل في المخيم، وسط مواجهات مع الشبان.
ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، إلا أن سكانًا من كفر عقب والمُخيم قالوا إن الاقتحام هذه المرة غير عادي.

الإحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا منطقة كفر عقب

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وائل لطفي

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