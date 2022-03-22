الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2022

متوسطات الأجور
متوسطات الأجور

يبحث كثيرون عبر محركات البحث الإلكترونية عن تعريف من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2022، تزامنًا مع إقرار علاوة دورية لموظفى الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بأحكام القانون.

ويعد قانون الخدمة المدنية أحد التشريعات الحاكمة والمنظمة لدولاب العمل فى مختلف مؤسسات الدولة، وقد تم إقراره فى عام 2016 ولائحته التنفيذية فى عام 2017، بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الذى استمر العمل به قرابه 40 عامًا.

من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2022

ويطبق قانون الخدمة المدنية على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة التى لا يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، إتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.

 

تطبيق قانون الخدمة المدنية 2022

ومع بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية فى عام 2016 تم تعديل مفردات مرتبات العاملين، لتحول كافة مفردات الأجور من مكافآت – حوافز، بدلات، مزايا نقدية، وعينية، وغيرها بوضعها قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة حسابها المقررة لها سواء كانت بنسبة من الراتب الأساسى أو من بداية ربط الدرجة الوظيفية أو غير ذلك، مع تحويل الأجر الأساسى إلى وظيفى والمتغير إلى أجر مكمل.

 

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ويتضمن الأجر الوظيفى بدايات مربوط الدرجة المالية الواردة بجدول الأجور، العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الأساسى حتى 30 يونيو 2015، ما حصل عليه الموظف من علاوات وضمت إلى أجره الأساسى حتى 30-6-2015، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30-6-2015.

أما الأجر المكمل فهو باقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلًا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى.

أجور قانون الخدمة المدنية لائحة تنفيذية علاوات الأجر الوظيفي لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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