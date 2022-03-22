توقيع بروتوكولي تعاون بين «الاتصالات» و«الإسكان» بشأن تنفيذ التحول الرقمي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقع البروتوكولين المهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية.

ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين الوزارتين إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن ذكية أكثر استدامة لمواطنيهاوزوارها، وذلك بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة التيتقدمها تلك المدن، كما تلبي في الوقت ذاته الاحتياجات المتزايدة للأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعيةوالبيئية والثقافية.

بينما يهدف البروتوكول الثاني، الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلى تنفيذ مشروعاتومبادرات التحول الرقمي ( مصر الرقمية)، والتنسيق فيما بين وزارة الاتصالات والهيئة لتطـوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجيةالحديثة والمساهمة فـي التحـول إلى المجتمـع الرقمـي لبـنـاء مجتمـع معلومـاتي عصـري، يسـهم فـي دفـع عجلـة النمو الاقتصـادي، ودعـمكفـاءة الأنشطة الحكوميـة وتـوفير البنيـة الأساسية للاتصالات مـن الألياف الضوئية بالمقرات المختلفـة للهيئة، وكذلك توفير الدعم الفنيواللوجسـتـي فـي المشروعات ذات الصلة والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهـودها نحو التحـول الرقمـي، من خلال رؤيـة شـاملة ومتكاملـة تتمثل فـي تهيئة مجتمـعمتصـل رقميـاً مـن خـلال استخدام التطبيقات التكنولوجية فـي كـافـة مناحي الحياة، حتى تتواكب مصـر مـع التطور المتلاحـق فـياستخدامات تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومـات فـي مختلـف الأنشـطة الاقتصادية والاجتماعيـة ودعـم تنميـة الأعمـال الإلكترونيـة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو تحويل الحكومـة إلى حكومـة متصـلة بالأنظمـة الرقمية، بما يسهم في تحسين العمـل داخـل الجهـاز الإداري للدولـة ليعمـل بكفاءة وفاعليـة وتعزيـز قـيم الشفافية والمحاسبة والمراقبـة.