«السادات» يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولي بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية والمجتمع الدولي إلى بحث سبل إيجاد حل مناسب لقضية الهجرة غير الشرعية بعد تكرار موت عدد من خيرة شباب محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى، أملا فى الوصول إلى أوروبا سعيا وراء لقمة العيش.

أكد السادات أن هؤلاء الشباب وغيرهم كان لديهم حلم وطموح والهجرة غير الشرعية مسألة لم تتوقف ولا يزال لها سماسرتها الذين لا يعنيهم سوى التربح بالرغم من الجهود التى تبذل لمكافحتها بما يستدعى ضرورة إيجاد بدائل مناسبة ترضى طموح الشباب، وتوقف إهدار مزيد من الأرواح التى تموت يوميا في سبيل الهجرة غير الشرعية.

أكد السادات أن مبادرات مثل مراكب النجاة وأيضا البرامج التي تتم في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) كلها جهود طيبة لكنها أصبحت غير كافية، وعلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقوم إلى جانب دورهم في تقديم الدعم المالى والفنى بالتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبى لإستيفاء إحتياجاته من العمالة الفنية بشكل منظم من مصروباقى دول إفريقيا والعالم خصوصا في خضم الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر في هذا الملف وبشكل عاجل.

فيما زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من المحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) للوقوف على عدد من مشكلات الصعيد، ومن بينها ملفات العمال والصحة والشباب، واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها باستخدام كافة الأدوات البرلمانيه المناسبة.

وقامت النائبة نشوى الشريف برفقة أعضاء التنسيقية في محافظة أسيوط بلقاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد و الذي أبدى استعداده التام لتقديم كل اوجه التعاون مع وفد التنسيقيه لخدمة المحافظة ، و قام الوفد بزيارة مستشفى ومركز شباب أبنوب بحضور عدد من القيادات والشباب الفاعلين علي مستوي المحافظة.

كما تفقد وفد التنسيقية مشروع حياة كريمة بالمحافظة، وزيارة مركز طب الأسرة ببني محمديات وزيارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برفقة رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج أبو سداح.

وفي سوهاج، زار وفد التنسيقية، مستشفى سوهاج العام ومركز شباب الري ومديرية القوى العاملة، كما التقى الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام ، بالإضافة إلي زيارة مركز شباب الري برفقة شادي الكفافى وكيل مديرية الشباب و الرياضة وشادى أبو حجى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الري.

كما التقت النائبة نشوى الشريف، في محافظة قنا بالعاملين في عدد من المستودعات.

وفي محافظة الأقصر، زار الوفد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية، فيما اختتم وفد التنسيقية، زياراته في أسوان بزيارة كيما وجمعية غرب سهيل ومركز الشباب والوحدة الصحية لغرب سهيل ولقاء عدد من منتجي الحرف اليدوية.

ضم وفد التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، محمد كمال ابو حطب، أحمد محروس الشريف، على قاعود، أحمد جبر، عمر السلايمى، محمد عبد المنعم القريفان، عادل حمدي، إبراهيم العجمي ومحمد منصور.