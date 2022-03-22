الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 2256 طن بضائع و482 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصول ومغادرة 9 سفن، إذ سجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 13 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم حيث شملت حركة الصادرات تداول 1626 طن بضائع عامة ومتنوعة و227 شاحنة و14 ملاكي. 

كما شملت حركة الواردات تداول 630 طن بضائع عامة ومتنوعة 255 شاحنة و3 ملاكي، هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و29 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة و3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و11 ملاكي.

 كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 101 شاحنة بحمولة 617 طن بضائع عامة و13 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و21 ملاكي وتصدير 68 شاحنة بحمولة 1626 طن بضائع عامة.

 

تداول 2256 طن بضائع عامة ومتنوعة 482 شاحنة 65 سيارة بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر لمواني البحر الاحمر بضائع عامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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