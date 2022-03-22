«مدرستنا 2» تذيع الجزء الثاني من حديث خبراء دوليين عن تطوير التعليم غدا

تبث قناة مدرستنا 2، غدًا الأربعاء، الجزء الثاني من لقاء عدد من الخبراء الدوليين للحديث عن تطوير المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة.

ويذاع الجزء الثاني من لقاء الخبراء الدوليين في برنامج جروب الماميز في تمام الساعة 8 مساء، عبر تردد 10777 أفقي.

وخصص برنامج جروب الماميز بقناة مدرستنا 2 حلقتين عن تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والأساليب الجديدة المتبعة في طرق تقييم الطلاب وتطوير المناهج مما حظي بإشادات دولية وقفزة في مؤشر المعرفة العالمي.

فيما حظي الجزء الأول من لقاء الخبراء الدوليين ردود فعل إيجابية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج ديسكفري بتشيد بتعليم مصر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية مارتي كيرل بتجربة تطوير التعليم في مصر، قائلًا إنه تم العمل مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج على تطوير الكتب الدراسية، لافتًا أن الطلاب المصريين من أذكى الطلاب في العالم، وتابع: “نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت ضمن قطاع التعليم والتوجيه لمدة 30 عاما وأحد أوائل الطلاب لدينا كان مصريا”.

وأشاد مارتي كيرل، المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية، بقناة مدرستنا التعليمية في توصيل مفاهيم التعليم الجديدة لأولياء الأمور والطلاب والتفاعل للتحول لمجتمع متعلم، لافتًا إلى أنه من المؤكد أن يواجه الطلاب في الفترة الحالية تحديات ولكن الأهم أنه ستكون النتيجة مبهرة للأمة المصرية.

ودعت صفحة قناة مدرستنا التعليميةعبر فيسبوك لمتابعة الحلقات القادمة من برنامج جروب الماميز، حيث يستضيف البرنامج عدد كبير من مسئولي التعليم في مصر والخبراء التربويين لمناقشة تطوير التعليم.