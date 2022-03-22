الثلاثاء 22 مارس 2022
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الكرازة

«الرجاء»: رعاية «الصحة» للمسنين توضح اهتمام الدولة بكافة المواطنين

الدكتورة أميرة فؤاد
الدكتورة أميرة فؤاد

أكدت الدكتورة أميرة فؤاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية، أن تقديم وزارة الصحة خدمة طبية لـ269 ألفا و784 من المواطنين، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن، خاصة من تخطوا سن الـ65 عاما، وذلك ضمن برنامج “الرعاية الصحية لكبار السن”، وتزامناً مع الاحتفال بـ«عيد الأم»، والذي يوافق 21 مارس من كل عام، يوضح مدى اهتمام الدولة بمواطنيها دون أي تمييز.

وأضافت أن الوزارة أطلقت فعاليات خدمية احتفالا بمناسبة "عيد الأم" في مستشفى طب المسنين التابع لجامعة عين شمس بمحافظة القاهرة، ومستشفى جنزور بمحافظة المنوفية، ومستشفى طب المسنين بمحافظة السويس، ومستشفى طب المسنين، بمحافظة أسيوط.

وبدوره أشار بيشوي جورج نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن فعاليات الاحتفالية تضمنت توفير فرق طبية متنقلة تشمل مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وحملة صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى فرق للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال فعاليات هذه المناسبة إلى الاطمئنان على الصحة العامة لكبار السن ورعايتهم طبياً، من خلال تقديم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر الدم العشوائي، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

يذكر أن وزارة الصحة توفر 401 وحدة ومركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة، كمرحلة أولى لتقديم الخدمات للمسنين، لافتا إلى تسليم المرضى كارت للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي كل 6 أشهر، ويتم إحالة المرضى للمستشفيات المتخصصة، لتلقي كافة الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى وبالمجان.

بيشوي جورج نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء بيشوي جورج نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية مؤسسة الرجاء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية مؤسسة الرجاء للرعاية و التنمية

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