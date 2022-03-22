الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه مطروح: حصول معمل محطة تحلية كليوبترا على شهادة الأيزو

مياة مطروح
مياة مطروح

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الشركة تشهد حدثا كبيرا ومتميز وخطوة على طريق تحقيق التميز الحكومي، والذي تستعد له شركة مياه مطروح منذ فترة، حيث حصل معمل محطة تحلية كليوبترا على شهادات الأيزو الدولية في تطبيق الجودة.

وأوضح رئيس شركة مياه مطروح أن حصول المزيد من الإدارات والقطاعات على مثل هذه الشهادات الدولية المعتمدة يعد إنجازا عظيما لما يعود بالنفع على العاملين بالشركة والمواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أن شهادة ISO/IEC 17025:2017 الدولية تختص بتطبيق معايير الجودة بمقاييس عالمية وهو الهدف الذى تسعى إليه الشركة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وتم التأهيل للحصول علي الشهادات عن طريق خبراء الشركة دون الاستعانة بجهات خارجية والذي حقق وفر مالي كبير للشركة.

وأضاف رئيس مياة مطروح أن هذا المستوى من التأهيل سيحقق هدف الشركة في إنجاز الأعمال وتقديم خدماتها وفقا للمعايير الدولية محاذاة للشركات العالمية الكبرى.

جدير بالذكر أنه سبق حصول كل من القطاع الإداري والموارد البشرية ، ومركز تدريب "عقول مبدعة " للتدريب والاستشارات ، والادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للسكرتارية وشئون مجلس الإدارة والادارة العامة للبحوث والتطوير، وأخيرا الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بالشركة على شهادة ISO 9001:2015 في تطبيق الجودة أيضا وستستمر الشركة في تطوير خدماتها وتأهيل العاملين بها في كافة القطاعات والإدارات العامة تباعا.

وكان قد استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في فبراير ٢٠٢٢ ، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بحضور عددا من قيادات شركة مياه مطروح.

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مياه مطروح
مياه الشرب والصرف الصحي شهادات الأيزو التميز الحكومي محطة تحلية شركة مياه الشرب والصرف

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