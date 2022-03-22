اشتراطات البناء الجديدة 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة في قانون البناء

اشتراطات البناء الجديدة 2022 سواء في المدن أو القرى تمثل مثار تساؤل دائم عند الكثير، خاصة في ظل تشدد الدولة في مواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم مع أي تجاوزات.

وتخضع اشتراطات البناء سواء في القرى أو المدن إلى القانون رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأن الحكومة لم تنته حتى الآن من مشروع قانون البناء الجديد.

اشتراطات البناء الجديدة 2022

ويشترط للحصول على ترخيص للبناء في القرى الآتي:

عقد صحة توقيع

أن تكون قطعة الأرض المطلوب البناء عليها داخل الحيز العمراني

الحصول على ترخيص بناء من المجلس القروي

الحصول على رخصة تعلية أو توسعة لو البناء قائم بالفعل

معاينة موقع البناء سواء كان منزل قائم بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية

أما الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء فهي كالتالي:

رسوم "كروكي" بين الموقع والطرق المؤدية إلى الأرض أو المبنى موقع من مهندس نقابي

صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في البناء

عقد ملكية

إيصال الدال على سداد الرسوم

اشتراطات البناء الجديدة 2022

كما أن إصدار الترخيص يكون للأرض الفضاء أو للمباني كتعليه أو أكثر حسب عرض الشارع ويختلف عرض الشارع من قرية لمدينة، و شرط أساسي أن تكون الأرض الفضاء أو المبنى المراد تعليته داخل الحيز العمراني.

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رسوم الاستخراج:

رسوم استخراج تصريح للبناء أو التوسعة أو التعلية داخل الحيز العمراني، تبلغ قرابة 2 ألفين جنيه لـ 100 متر في المدينة و 1700 جنيه في القرية.

وجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قراراً وزارياً رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وجاء ذلك في إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.