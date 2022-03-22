الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قوافل لجامعة القناة لمعالجة تأثير موجات البرد والصقيع على الشتلات والمزروعات

قوافل لجامعة القناة
قوافل لجامعة القناة

انطلقت قافلة تنموية تطويرية لجامعة قناة السويس تشمل استشارات هندسية لتطوير البنية التحتية وخدمات إرشاد زراعي وذلك بالمجان لخدمة أهالي قرية السبع آبار غربية بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار الجمهورية الجديدة بروح حياة كريمة، تحت رعاية دكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة بإشراف عام وتوجيهات دكتور أحمد زكي حسين متولي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف تنفيذي مدير عام مشروعات البيئة وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

بدأت القافلة بتقديم  خدمات الإرشاد الزراعي بمشاركة كلية الزراعة لـ 9 مزارعين بالإضافة إلى 2 مهندسين زراعيين ثم توجهت القافلة لزيارة بعض المزارع بالقرية والاطلاع على المشكلات التي تواجه المزارعين وكان من أهمها إرشادهم لكيفية علاج تأثير موجات البرد والصقيع على المزروعات والشتلات بالإضافة لتحسين أسلوب الري ترشيداً لاستهلاك المياه وفقاً لاستراتيجية الدولة في هذا الصدد وفي ختام أعمال القافلة الزراعية تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة.

وعلى جانب الآخر من أعمال القافلة التنموية تم المعاينة لمرافق القرية ومنها محطة السبع آبار الفرعية، وذلك بمشاركة كلية الهندسة حيث تبين أن البنية الأساسية للمحطة مازالت قيد الإنشاء، ثم توجهت القافلة الهندسية لمحطة المعالجة الرئيسية وجد انها تعمل جيداً وتحتاج لتوصيل الخدمة المطلوبة للأهالي.

وقد صرح زكي، بأن مشروع تنمية الريف المصري والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” طوق نجاة للعديد من الأسر الأولى بالرعاية، وتعد المشاركة المجتمعية والخدمية للجامعات المصرية بالتنسيق المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني هدفاً لتوفير “حياة كريمة” للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، كما أوضح أن تلك القافلة التنموية تأتي ضمن سلسلة من القوافل لخدمة وتنمية قرية السبع آبار في كافة المجالات وتعتبر الزيارة الثالثة لها ضمن خطة القطاع للقوافل الشاملة.

وفي النهاية أعرب زكي، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على القافلة ومجهوداتهم في خدمة أهالينا بقرية السبع آبار الغربية بالإسماعيلية

 

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