مسلسلات رمضان 2022 .. 18 ساعة تصوير يوميًا لآسر ياسين في «suits بالعربي»

يواصل النجم آسر ياسين تصوير مسلسله الدرامي الجديد “suits بالعربي” والمقرر عرضه بشهر رمضان المقبل 2022.

مسلسل “سوتس 2022”

ودخل آسر ياسين وأسرة عمل مسلسل “suits بالعربي” معسكرًا مغلقًا للانتهاء من تصوير العمل على أقصى تقدير في الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل ويقوم آسر ياسين بالتصوير لمدة 18 ساعة يوميًا.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت أكثر من برومو لأبطال المسلسل للكشف عن شخصياتهم خلال الأحداث وحظت البروموهات على إعجاب الجمهور خاصة وان العمل يتسم بالإثارة والتشويق ضمن أحداثه.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت بوسترات منفردة لنجوم المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية.

قنوات عرض مسلسل “سوتس”

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض المسلسل الدرامي الجديد “suits بالعربي” للنجم آسر ياسين، عبر شبكة قنوات “cbc” حصريًا خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022.

كما يعرض المسلسل أيضا عبر منصة “Watch it” ويعرض بالتزامن عبر شبكة قنوات “OSN”، ومن المنتظر أن تعلن شبكة “cbc” خلال أيام عن موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل “Suits بالعربي” كلا من النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع “IMDb”.