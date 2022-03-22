سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-3-2022

سعر الذهب اليوم في مصر.. حالة من الحزن انتابت المقبلين على الزواج والمواطنين بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم بمصر، ولم يحدث مثل ذلك الارتفاع من قبل على مدار السنوات الماضية، بعد حدوث ارتفاع متواصلة في الأسعار منذ أمس يوم الإثنين مع بدء ارتفاع سعر الدولار بجميع البنوك المصرية، وبلغ سعر الدولار حاليا بأغلب البنوك المصرية قيمة 18.17 جنيهًا للشراء، وقيمة 18.27 جنيهًا للبيع، وكان السبب وراء الارتفاع في سعر الذهب سعر الدولار اليوم بوصول سعر الذهب في مصر لمستويات تاريخية تكون غير مسبوقة.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بمصر الثلاثاء 22 مارس 2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23- 3- 2022

بلغ سعر عيار 18 : 878 جنيها

وصل سعر عيار 21: 1025 جنيها

بلغ سعر عيار 24: 1171 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

بلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية، الأسعار التالية الان:

بلغ اليوم سعر جرام الذهب "عيار 24" بمصر بعد رفع الأسعار للدولار 1171 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب "عيار 24" اليوم الثلاثاء بقيمة 151 جنيهًا عن الأسعار وذلك قبل زيادة سعر الدولار.

بلغ سعر الذهب "عيار 21" اليوم في مصر بعد رفع أسعار الدولار 1025 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 133 جنيهًا عن الأسعار قبل رفع سعر الدولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر بعد رفع سعر الدولار 878 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب “عيار 18” اليوم الثلاثاء 113 جنيهًا عن الأسعار قبل رفع سعر الدولار.

وشهدت أسعار الذهب “Gold Prices” ارتفاعً لم يكن مسيوق لتلك الأسعار وذلك بدون مصنعية.

وتحركت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للتعاملات الفورية لمدي يومي يبلغ حوالي 1918.35 دولار و1941.29 دولار.

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