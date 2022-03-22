الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال 3 شهور.. الكشف على 2948 مواطنا في 9 قوافل لجامعة قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توجه الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالشكر والتقدير لوكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بالقطاع، وذلك لمجهوداتهم الفعالة والمثمرة من خلال ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من المشاركة في المبادرات والمشروعات القومية .
 
كما وجه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة تنمية وتطوير الدور التوعوي والتثقيفي داخل كليات الجامعة والمساهمة الدائمة، بعقد ندوات هادفة تواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل على نشر المصطلحات البيئية بالجامعة والعمل على تنفيذ محتواها.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

«الصحة»: مصر تشهد انخفاضًا متتاليًا في معدلات الإصابة بكورونا (خاص)

«آدي الربيع عاد من تاني لأ لسه شوية».. خبراء يجيبون: متى ينتهي الشتاء؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)