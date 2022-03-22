خلال 3 شهور.. الكشف على 2948 مواطنا في 9 قوافل لجامعة قناة السويس

توجه الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالشكر والتقدير لوكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بالقطاع، وذلك لمجهوداتهم الفعالة والمثمرة من خلال ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من المشاركة في المبادرات والمشروعات القومية .



كما وجه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة تنمية وتطوير الدور التوعوي والتثقيفي داخل كليات الجامعة والمساهمة الدائمة، بعقد ندوات هادفة تواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل على نشر المصطلحات البيئية بالجامعة والعمل على تنفيذ محتواها.