طقس 72 ساعة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

صقيع شديد يسيطر على مصر على مدار اليومين الماضيين، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الربيع، والذي من المفترض أن يكون معتدل الأجواء على كافة المحافظات، إلا أن البرودة الشديدة التي تشهدها البلاد باتت ملحوظة بشكلٍ كبير.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم سيكون باردًا بداية من الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية نهارًا وحتى القاهرة، كما يميل الطقس إلى البرودة على شمال الصعيد ويكون دافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تستمر البرودة الشديدة على جميع أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل.

وأضافت الأرصاد الجوية، عبر بيانٍ لها، أنه يُتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري وباقي السواحل الشمالية خلال توقعات الطقس اليوم، كما أن الأمطار تكون خفيفة خلال حالة الطقس اليوم على القاهرة ومحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس خفيفة، فيما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من محافظات جنوب الصعيد على أوقات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم كالآتي: في الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط والإسماعيلية 17 درجة نهارًا و8 درجات ليلاً، وسوهاج 20- 9 درجات، قنا 22- 10 درجات، الأقصر 23- 11 درجة، أسوان 26- 12 درجة، إدفو 25- 11 درجة، أبوسمبل 25- 12 درجة، الوادي الجديد 22- 9 درجات، شلاتين 25- 13 درجة، حلايب 24- 12 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الغربية، كما أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة خلال حالة الطقس الأربعاء على جنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح خلال طقس الغد على القاهرة والصعيد والوجه البحري والإسكندرية وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.

فيما تستمر درجات الحرارة منخفضة خلال حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر، وتكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 17- 8 درجات.

الإسكندرية والسواحل الشمالية 15- 11 درجة.

جنوب سيناء 21- 14 درجة.

شمال الصعيد 18- 8 درجات.

جنوب الصعيد 22- 11 درجة.

طقس الخميس 24- 3 -2022

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال أحوال الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما تنشط الرياح على القاهرة والإسكندرية والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء.