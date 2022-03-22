«الصحة»: مصر تشهد انخفاضا متتاليا في معدلات الإصابة بكورونا (خاص)

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر أثبتت وجود انخفاض متتالى فى حالات الإصابات رغم وجود ارتفاعات فى المعدلات بعدد من دول العالم.

وأضاف عبدالغفار لـ"الدستور"، أن مصر تشهد انخفاضا كبيرا فى أعداد المرضى المترددين على المستشفيات والتى تحتاج لأجهزة تنفس صناعى وأسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى الانخفاض فى معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، فى مقابل هناك ارتفاع فى أعداد الملقحين بلقاحات فيروس كورونا للفئات المستهدف تطعيمها.

وأكد أن مصر تتابع بدقة وضع فيروس كورونا، فى كافة الدول العالم والوقوف على مدى تناسب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس وربطها بمعدلات التطعيم وخاصة للفئات المستهدفة بالتطعيم.

وكان الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بوزارة الصحة والسكان، قد حذر من الاستخدام المُفرط ودون الحاجة للمضادات الحيوية في علاج الفيروس، موضحاً أن هناك دراسات تشير لأن 70% ممن أخذوا المضادات الحيوية في علاج فيروس كورونا استخدموها دون داعي، مشدداً على أهمية استخدام المضادات الحيوية تحت الإشراف الطبي فقط.

وأوضح النادي، فى تصريحات صحفية، أن المضادات الحيوية تستخدم في علاج بعض المرضى المصابين بكورونا، وليس جميع المرضى، وذلك حال إصاباتهم بما يُعرف طبياً بالعدوى البكتيرية المصاحبة لكورونا.

وأشاد عضو لجنة كورونا، بالطفرة الكبيرة التي شهدتها صناعة الدواء بمصر، بفضل ما تقوم به الشركات الوطنية، من خلال توفير أحدث الأدوية بكفاءة عالية وسعر مناسب للمريض، موضحاً أنه بفضل تلك الجهود تم توفير المضادات الفيروسية المستخدمة في علاج كورونا، والفيتامينات المختلفة منذ بداية الجائحة.

