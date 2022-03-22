الحبس سنة مع الشغل لـ 3 خطفوا جارهم في 15 مايو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس 3 متهمينـ خطفوا جارهم فى 15 مايو بالحبس سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بخطف المجنى عليه جارهم، بأن اقتاده الأول والثانى عنوة وساقوه إلى منطقة نائية محل تواجد المتهم الثالث، ظنًا منهم أنه وراء واقعة تغيب شقيقه الأول.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإحداث الإصابات عمدًا بالمجنى عليه بتقرير مستشفى 15 مايو، والتى أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا باستخدام أداة «كتر» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.