الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية تنتقد تصعيدات «الحوثي» رغم مبادرات التهدئة في اليمن

الحوثيين
الحوثيين

قالت صحيفة "الاتحاد" الإمارتية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تأبي الرد على مبادرات التهدئة في اليمن، إلّا بالتصعيد والعدوان، وبدلاً من أن تسلك طريق التهدئة الذي شرّع بابه مجلس التعاون الخليجي في مقترحه للحوار اليمني اليمني في الرياض، جاء الرد الحوثي تخريبيًا ضد قطاع الطاقة الحيوي ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما على مستوى المنطقة والعالم.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " أمن الطاقة أولوية " - إلى أن المملكة الشقيقة في إعلانها إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل اعتداءات الحوثي، تؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي لردع الهجمات التخريبية، والمحافظة على إمدادات الطاقة.
وحذرت من أن أمن واستقرار الأسواق العالمية يواجه خطراً حوثياً مباشراً، يستدعي حشد كل الطاقات والضغوط لمواجهته، لاسيما في ظل الظروف بالغة الحساسية لتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات في إدانتها واستنكارها الشديدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المصالح الاقتصادية الحيوية في المملكة، تطالب المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم لحماية إمدادات الطاقة والاقتصاد العالميين.
ولفت "الاتحاد"، في الختام، إلى أن تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية أولوية إماراتية، مطالبة بتعاون من الجميع، عربياً ودولياً، لوقف الخطر التخريبي «الحوثي» قبل دفعه الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

أبو ظبى ميليشيا الحوثي اليمن الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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