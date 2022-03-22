الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق مؤتمر الإعلام العربي والمبادرات الوطنية بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنطلق غدًا الأربعاء العاشرة صباحًا فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك لمدة يومين، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لفيف من قيادات الأزهر والإعلاميين، وعمداء كليات الإعلام.

وأوضح الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، - أن المؤتمر يأتي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.
وأن الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين للمشاركة عبر  تطبيق (Zoom)، أو من خلال الحضور المباشر مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية ونقاشات موسعة حول الإعلام والتنمية المستدامة، من منطلق دور الإعلام في تحقيق التنمية، وكونه أحد المقومات المهمة في نهوض المجتمعات.

في السياق ذاته، بيَّن الدكتور عبد الراضي البلبوشي، وكيل الكلية، أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الأوراق البحثية المهمة في محاور المؤتمر المختلفة، من داخل مصر وخارجها، تتواكب مع ما تشهده المنطقة العربية من سياسات تنموية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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