الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئاسة شؤون الحرمين تفعل برنامج «طفلك معنا بأمان»

جريدة الدستور

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير، اليوم الثلاثاء، برنامج "طفلك معنا بأمان" لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، إن وكالة الخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون المسجد الحرام تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لأجلهم والقيم الاجتماعية.

وأشار إلى أن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص على الاهتمام بخدمة الأطفال وتقديم جميع الخدمات لهم والاهتمام بهم وتوزيع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لهم وتذليل كافة الصعوبات.

مكة المكرمة برنامج طفلك معنا بأمان شؤون الحرمين السعودية

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