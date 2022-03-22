الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل لإتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بسوهاج

ضبط عامل
ضبط عامل

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بإدارة البحث الجنائى، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بورود محضراً من  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج مفادها قيام منتصر س ن م 29 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحري عنه والذى إستطاع كسب ثقته والاتفاق معه علي شراء كمية من الريال السعودي بسعر "4.80 " جنيه للريال الواحد.

عقب استصدار إذن النيابة  وبناء علي الإتفاق المسبق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتحري عنه حال تعامله مع المصدر السري بدائرة قسم أول سوهاج وبحوزته مبلغ 5000 ريال سعودي 20 دولار أمريكي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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