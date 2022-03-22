الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

القاهرة
القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وقال الخبراء- بحسب بيان للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 16 8
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 15 9
طنطا 16 8
شبين الكوم 16 8
دمنهور 15 10
بلطيم 14 10
مطروح 14 10
السلوم 14 9
سيوة 16 7
بورسعيد 15 10
دمياط 14 10
الزقازيق 16 8
المنصورة 16 8
الإسماعيلية 17 8
السويس 17 9
العريش 15 9
رفح 15 8
رأس سدر 17 10
نخل 15 4
نويبع 19 12
طابا 18 12
كاترين 14 3
الطور 17 13
شرم الشيخ 21 15
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 17 8
بني سويف 17 8
المنيا 18 8
أسيوط 19 8
سوهاج 20 9
قنا 22 10
الأقصر 23 11
أسوان 26 12
إدفو 25 11
أبوسمبل 25 12
الوادي الجديد 22 9
شلاتين 25 13
أبو رماد 25 11
حلايب 24 12
رأس حدربة 24 12

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وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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