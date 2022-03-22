عقوبات أمريكية على الصين بسبب انتهاكات بحقّ الأقليّات

أعلن وزير الخارجية الأمركي أينتوني بلينكن فرض قيود جديدة على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متورّطين بعمليات قمع للأقليات العرقية والدينية داخل البلاد وخارجها.

وفي بيان لم يقدم تفاصيل محددة بشأن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، كرّر بلينكن دعوته الصين إلى "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرّة والجرائم ضدّ الإنسانية" في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية.

وأطلقت السلطات الصينية حملة مستمرة منذ سنوات في شينجيانج تهدف الى "مكافحة الإرهاب" تم خلالها احتجاز أكثر من مليون من مسلمي الأويجور وأقليات أخرى في معسكرات لـ"إعادة التثقيف"، وفقًا لجماعات حقوقية.

وأوضح "بلينكن"، أنّ قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحافيين.

وأشار إلى توسع ارتكابات المسؤولين الصينيين لتشمل اشخاصًا خارج حدود الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال: "ترفض الولايات المتحدة الجهود التي يبذلها مسؤولو جمهورية الصين الشعبية لمضايقة أفراد الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بما في ذلك أولئك الذين يلجأون الى الخارج طلبًا للأمان".

وأضاف: "ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى إلى وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات نشطاء أويجور أمريكيين، وأويجور آخرين يخدمون الشعب الأمريكي، برفضها إعطاء أفراد أسرهم في الصين أذونات خروج".

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أيام قليلة من محادثة عبر الفيديو بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينج، سعى خلالها بايدن للضغط على شي لعدم تقديم بلاده دعمًا لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.

وقال نائب مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، دوليب سينج، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: إن واشنطن لن تكشف علنًا عن العواقب التي قد تواجهها الصين إذا ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية بشأن أوكرانيا.

وأضاف: "لقد كنا واضحين جدًا (خلال تصريحاتنا للصين) بشأن أي دعم لهذا الغزو، وأي مساعدة يمكن أن تقدمها بكين لروسيا في سياق التحايل على العقوبات المفروضة عليها، كما أوضحنا أيضًا ما ستكون عليه العواقب (بالنسبة للصين).. سيظل هذا خاصًا".