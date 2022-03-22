الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل صيام رمضان.. كيف تدرب جسمك على تناول الطعام الصحى؟

الصيام
الصيام

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، حيث الصيام والامتناع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة من اليوم، وفي هذا الشهر يستغل الكثير من أصحاب الوزن المرتفع في تغير عادات الأكل وتناول الطعام الصحي.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتدريب عقلك على تخطي الوجبات الخفيفة والغير صحية والتمسك بتناول الخضار الورقية والوصفات الصحية الأخرى بدلًا من ذلك، يذكرها خبراء التغذية بموقع "healthybuilderz" الطبي.

ابدأ في التقليل من الوجبات السريعة:

نوه الخبراء، أن أول العادات التي يجب القيام بها إذا كنت ترغب في كبح شغفك بالأطعمة السريعة، يجب أن تتعلم التخلي عن جوعك لها، حتى أصغر التغييرات في عاداتك الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير في وقف الرغبة الشديدة في تناول الطعام. 

حاول تقليل تناول الأطعمة السريعة والمحليات الصناعية وما شابه، وخلال شهر رمضان ستلاحظ تحسنًا كبيرًا في عاداتك الغذائية وصحتك العامة.

اتبع قاعدة المكونات الخمسة:

من القواعد الجيدة التي يجب اتباعها إذا كنت تحاول تدريب عقلك على اختيار الأطعمة الصحية تجنب شراء المنتجات التي تحتوي على أكثر من خمسة مكونات فيها، حيث يعتبر الطعام معالجًا، وعلى الأرجح يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والصوديوم والسكر.

جرب أطعمة جديدة:

حيلة أخرى لتدريب عقلك على تناول الأطعمة الصحية هي محاولة تناول تلك الأطعمة التي كنت تتجنبها مثل الخضروات والفواكهة، فمع الوقت قد تجد نفسك تتناول هذه الخضار بدلًا من الوجبات السريعة على المدى الطويل.

تعلم أن تكسر عادتك:

هل تشتهي شيئًا حلوًا أو مالحًا في وقتًا ما في اليوم، فربما تكون قد أنشأت روتينًا بالفعل، فمن الأفضل أن تدير ظهرك لهذه الوجبات الخفيفة غير الصحية واستبدالها بالخضروات والفاكهة.                           

تحضير الوجبات الصحية:

هناك طريقة أخرى لتدريب عقلك على اتباع الأطعمة الصحية، وهي البدء في إعداد وجبات خفيفة مصنوعة من الفواكه والخضروات، حيث يمكنك تخزين الأطعمة السريعة في الأماكن التي من المرجح أن تنساها فيها أو التخلص منها قدر الإمكان حتى لا تميل إلى الإفراط في تناولها. 

رمضان الخضروات الوجبات السريعة الوجبات الخفيفة الطعام الصحي الفواكه والخضروات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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