مسلسلات رمضان 2022.. مصطفى شعبان يروّج لـ«دايما عامر» على طريقته الخاصة

روّج الفنان مصطفي شعبان، لمسلسله الذي سيخوص به السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان، وحمل اسم "دايما عامر"، حيث قرر تغيير صورته الشخصية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتفاعل روّاد السوشيال ميديا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الصورة الخاصة بالفنان مصطفى شعبان، وعلّق محمد أحمد حفناوي، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًا: "عظيم مصر وفنان الزمن المُشرق

حفظك الله يا غالي"، ووصفت بسنت جابر، الفنان مصطفي شعبان بـ"النجم العسل اللي دمه خفيف"، وكتب محمود جابر، من روّاد السوشيال ميديا: "مستر عامر حبيب الكل".

ونجح البرومو في كسب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور، حيث تجاوز 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور معربين عن حماسهم للمسلسل قبل عرضه، وظهر بالبرومو العديد من المواقف الكوميدية التي دارت بين أبطال العمل، فيما يعتبر المسلسل تحديًا جديدًا بالنسبة لمصطفى شعبان.

مسلسل دايمًا عامر



ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

وخلال الأحداث الخاصة بالمسلسل الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية الهامة، يُتهم الفنان مصطفي شعبان– مستر عامر- باغتصابه إحدى الطالبات، ليقع "مستر عامر" في مأزق كبير طوّال عرض المسلسل مع تصاعد الأحداث.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.