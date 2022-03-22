لدعم المزارعين.. الاتحاد الأوروبى يقترح استخدام أموال صندوق «الأزمات الزراعية»

يعتزم الاتحاد الأوروبي استخدام أموال صندوق كان قد تم إنشاؤه لمواجهة أي أزمة في القطاع الزراعي، وذلك لأول مرة لدعم المزارعين في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والنقص في بعض المنتجات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول أوروبي القول إن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ستقترح يوم الأربعاء المقبل استخدام أموال الصندوق لدعم مزارعي الاتحاد كجزء من حزمة إجراءات تستهدف معالجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على القطاع الزراعي وضمان استقرار الأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي.

كان يانوستس فويشيشوفسكي مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي، قد قال في الأسبوع الماضي إن الاتحاد يعمل أيضا على وضع إجراءات ستساعد في تحديد الأراضي التي ستستخدم في إنتاج المحاصيل المستخدمة كأعلاف لتجنب حدوث نقص في الأعلاف ودعم صناعة تربية الخنازير.

وناقش وزراء زراعة الاتحاد الأوروبي الإثنين إجراءات دعم المزارعين المتضررين بشدة من آثار الحرب الروسية على أوكرانيا على مستلزمات الإنتاج مثل الغاز الطبيعي والأسمدة وعلف الماشية.