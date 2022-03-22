الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير عام منظمة الصحة العالمية يهنئ تونس بعيد الاستقلال

أدهانوم غيبريسوس
أدهانوم غيبريسوس

هنَّأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تونس، بالذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال.


وذكر مجلس الوزراء التونسي -في بيان- أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أشاد بالنجاحات التي حققتها تونس في المجال الصحي، على غرار تحقيق نسبة تلقيح ضد فيروس كورونا تناهز 60%، والتقدم المسجل في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية، والتوعية بمخاطر استهلاك التبغ وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ، معتبرا أن تونس تمثل نموذجا جديرا بالتقدير في المجال الصحي.
 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت تونس، فبراير الماضي، من ضمن ست دول إفريقية ستستفيد من نقل التكنولوجيا المتقدمة للقاحات الحمض النووي الريبي، اعترافا بكفاءة الخبرات التونسية وبالتطور الذي حققته تونس في هذا المجال.

 

من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الاستقلال الحقيقي ليس فقط بروتوكولًا يُبرم، بل هو أن تكون سيدًا في وطنك وحرًا في قرارك.


جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد إلى الشعب التونسي، بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال.
 

وقال الرئيس التونسي إنه من المهم التذكير أن مقاومة الاحتلال (الفرنسي) انطلقت قبل توقيع اتفاقية باردو واتفاقية المرسى، موضحًا أن المفاوضات حول الاستقلال التام لم تكن بالأمر الهين، وبعد نيل الاستقلال، انطلقت عملية بناء البلاد، وتم إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وشرعت الدولة في إصلاح التعليم وضمان الصحة لكافة المواطنين، لتظهر بعد ذلك ملامح المجتمع التونسي الجديد.
 

وأضاف سعيد أن تونس تحولت رويداً رويداً إلى دولة الحزب الواحد، وقبع المناضلون والمعارضون لسنوات طويلة في السجون، وأنه لم يكن يخفى على أحد في ذلك الحين استشراء الفساد والسطو على ثروات الشعب التونسي، وهذا موثق في تقارير عدد من المؤسسات المالية الدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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