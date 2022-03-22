الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الوزراء التونسية تؤكد عمق العلاقات بين بلادها والجزائر

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، عمق العلاقات التي تجمع بين تونس والجزائر والشعبين الشقيقين، مشددة على أهمية التركيز على مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء التونسية مع وزير التعليم العالي الجزائري عبد الباقي بن زيان، بقصر القصبة، مساء الإثنين، بحضور وزير التعليم العالي التونسي منصف بوكثير.

وذكر مجلس الوزراء التونسي -في بيان- أنه تم خلال اللقاء بحث تطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة تبادل الخبرات بين البلدين.

وفي السياق، عبَّر وزير التعليم العالي الجزائري عن الرغبة المشتركة للبلدين من أجل مزيد التعاون في مجال التعليم العالي، وخلق شراكة فاعلة بين الجامعات الجزائرية والتونسية لما فيه مصلحة الطلبة في البلدين.

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