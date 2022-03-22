بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول‭ ‬المتشددة

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، وزادت الأسهم خسائرها بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد للسياسة النقدية أكثر قوة مما كان متوقعا في السابق، وهو ما يضاف إلى الشكوك المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.



وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية عن أربع جلسات متتالية من الارتفاعات دفعتها لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر 2020 .



وقال باول في كلمة إلى مؤتمر اقتصادي في واشنطن إن البنك المركزي الأمريكي يجب عليه أن يتحرك "على وجه السرعة" لمحاربة التضخم، مضيفا أن زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة قد يجري استخدامها إذا اقتضت الحاجة.



وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60.7 بالمئة لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار، ارتفاعا من 52 بالمئة قبل نشر كلمة باول.



وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 0.04 بالمئة إلى 4461.45 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.38 بالمئة ليغلق عند 13839.29 نقطة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.58 بالمئة إلى 34556.78 نقطة.



وهبطت أسهم بوينج 3.6 بالمئة بعد تحطم إحدى طائراتها من نوع 800-737 أثناء رحلة في الصين.

وفي الأسبوع الماضي، قد فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع مدفوعة بأسهم البنوك والشركات ذات رأس المال الضخم التي قادت موجة صعود في الجلسة السابقة، مع تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم بأول إلى احتمال تنفيذ تشديد حذر للسياسات النقدية في ظل الأزمة الأوكرانية.