الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صفارات الإنذار» توقف اجتماعا لوزراء زراعة الاتحاد الأوروبى ونظيرهم الأوكرانى

أوكرانيا
أوكرانيا

توقف اجتماع عبر الفيديو بين وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي ونظيرهم الأوكراني رومان ليشتشينكو فجأة يوم الاثنين بعد أن دوت صفارات الإنذار خوفا من حدوث انفجار بقنبلة في أوكرانيا.


وكان ليشتشينكو يشارك عن بعد في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل عندما دوت صفارات الإنذار في موقع الوزير الذي لم يكشف عنه، حسبما قال وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي.


وتضرر القطاع الزراعي في أوكرانيا، وهو منتج مهم للقمح والذرة وأيضا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في العالم، بشدة جراء الغزو الروسي.


وخلال المناقشات، دعا ليشتشينكو الحلفاء الأوروبيين إلى تقديم المساعدات الغذائية ودعم الزراعة الأوكرانية.


وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي إن المزارعين الأوكرانيين بحاجة ماسة الآن إلى الوقود لزرع البذور في الربيع.


وقالت سيلفيا بندر ، وزيرة الدولة بوزارة الزراعة الألمانية، بعد الاجتماع: "نحن في حالة أزمات متعددة".


وأضافت: "إن الحرب العدوانية الروسية هي بحق في دائرة الضوء. ومع ذلك، لا تزال أزمتا المناخ والتنوع البيولوجي مدرجتين أيضا على جدول الأعمال".

 

و استنكر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، واصفا إياها بأنها "جريمة حرب كبرى".

 

وقال بوريل - في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماع مجلس الشئون الخارجية الأوروبي في بروكسل حسب ما نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني- "ترتكب روسيا بالفعل الكثير من جرائم الحرب"، مضيفًا: "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. إنهم يدمرون كل شيء ويقصفون ويقتلون الجميع بطريقة عشوائية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

أنغام تشعل حماس الجماهير بـ«ودونى عند أمى» فى حفل الأوبرا (صور)

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بوقائع تعامل فى النقد الأجنبى

البيت الأبيض يحذر مجددا من القرصنة الإليكترونية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)