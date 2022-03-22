المغرب يجرى مناورات عسكرية مع فرنسا فى شرق المملكة

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان لها، إن مناورات مشتركة مغربية فرنسية تجري حتى 25 مارس في منطقة الرشيدية شرق البلد.

و"شركي 2022" تمرين "يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي"، وفق البيان.

وانطلقت المناورات منذ الأول من مارس في الرشيدية الواقعة في "المنطقة الشرقية" العسكرية الجديدة التي أنشأها المغرب مؤخرا على طول حدوده مع الجزائر.

وأوضحت القيادة العامة للجيش المغربي أنه "تم تنفيذ أعمال التخطيط لهذا التدريب، بشكل مشترك، بين المسؤولين العسكريين في البلدين، منذ شتنبر (سبتمبر) الماضي، في فرنسا والمغرب".

وتتم هذه التدريبات بشكل دوري في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وفق ما أفادت السفارة الفرنسية في المغرب.

وكان آخرها في الفترة من 23 مايو إلى 3 يونيو 2021 في منطقة ورزازات جنوب المغرب.

وأضافت السفارة أن فرنسا نشرت في "شركي 2022" إمكانات جوية بينها لواء القتال الجوي الرابع وعناصر من مشاة البحرية ومدرعات وست طائرات هليكوبتر من طراز "غازيل" و"بوما" و"كيمان".

وجاء إنشاء المنطقة العسكرية المغربية الجديدة في وقت يشهد توترا بين الرباط والجزائر، لا سيما بشأن الصحراء الغربية والتقارب الأخير بين المغرب وإسرائيل.

وكان أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وأن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

كما أشار رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف، موضحًا أن البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة.