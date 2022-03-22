البيت الأبيض يحذر مجددا من القرصنة الإليكترونية الروسية

قالت مسؤولة بارزة بالبيت الأبيض في مجال الأمن السيبراني، إن الشركات الأمريكية التي تقدم بنية تحتية حيوية ينبغي لها أن تحسن دفاعاتها للأمن الالكتروني بسبب تهديدات رقمية مستمرة من روسيا.



واضافت أنه ليس لديها "أي تأكيد" بأن مثل هذا الهجوم سيحدث.



وقالت نيوبيرجر إن إدارة بايدن قدمت مؤخرا إحاطات سرية إلى مئات من الشركات الأمريكية التي ربما يستهدفها قراصنة روس.



ونشر البيت الأبيض أيضا بيانا مكتوبا من الرئيس جو بايدن حذر فيه من أن موسكو ربما تشن هجمات إلكترونية.