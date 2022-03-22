أرقام كورونا بالجزائر تواصل الانخفاض.. 12 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدًا مع تسجيل حالة وفاة واحدة، و١٢ إصابة جديدة، فضلًا عن تماثل ١٠ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت الصحة الجزائرية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفًا و٥٦٢ حالة، من بينها ١٢ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفًا و١٩٨ شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٧٢ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٧ مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت بأن ٣٩ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٧ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.