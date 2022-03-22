الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة والمغرب تبحثان التعاون لإنجاح قمة الأعمال «الأمريكية-الأفريقية» المقبلة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والمغرب

أكدت فلوريزيل ليسر المديرة التنفيذية لـ"مجلس الشركات في أفريقيا" (رابطة تجارية تركز على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية)،  مساء الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، أن المجلس سيعمل جنبًا إلى جنب مع المغرب لضمان نجاح النسخة المقبلة من قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية المقرر عقدها في يوليو المقبل بمدينة مراكش المغربية.
 

وقالت ليسر، عقب محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة: "سنعمل مع الحكومة والقطاع الخاص في المغرب على ضمان نجاح قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية"، التي ستنعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليو المقبل.
 

وأضافت ليسر أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات مع الحكومة والقطاع الخاص في المغرب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القمة.
 

وتهدف قمة الأعمال الأمريكية-الأفريقية، التي ستعقد بمشاركة أكثر من ألف مشارك بما في ذلك رواد أعمال ورؤساء حكومات، إلى خلق شراكات وفرص دائمة بين صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأفريقية.
 

كما ستمثل القمة فرصة للمنظمات المختلفة لاستكشاف آفاق جديدة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، مع تسليط الضوء على المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ميادين التجارة الإقليمية الأفريقية والأمريكية-الأفريقية، والطاقة، والتحول الرقمي، وتمويل التجارة.
 

يُذكر أن "مجلس الشركات في إفريقيا" تأسس سنة 1993 لتعزيز الأعمال التجارية والاستثمار بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومات والشركات لتحسين مناخ التجارة والاستثمار في أفريقيا ورفع مكانة أفريقيا في مجتمع الأعمال الأمريكي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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