أنغام تشعل حماس الجماهير بـ«ودونى عند أمى» فى حفل الأوبرا (صور)

اختتمت النجمة أنغام، منذ قليل، حفلها الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأشعلت المسرح بأغنية "ياريتك فاهمني"، وسط تفاعل جماهيري كبير من الحضور بالتصفيق الحار، والهتافات، بمشاركة الأوركسترا وقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات.

وهنأت «أنغام» خلال الحفل، أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، وتمنت من الله أن يبارك ويحفظ كل الأمهات، وأن يحفظ لها أولادها ويبارك لها فى والدتها، وأهدت للأمهات أغنية «ودونى عند أمي» كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادى.

وتغنت «أنغام» خلال الحفل بباقة من أروع أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الفني وهى «حالة خاصة جدا»، «بين البنين»، «نفضل نرقص»، «انا بعته كتير»، «هتشتاقوا»، «حيران»، «أهي جت»، «هو نفس الشوق»، «بقول نسياك»، «مابتعلمش»، «وحدانية»، «استنى إيه»، «اساميك الكتيرة»، «مطمنة»، «بقيت وحدك»، «هبدأ من الأخر»، «بخاف افرح»، «مهزومة»، «فنجان النسيان»، «عرفها بيا»، «حتة ناقصة»، «أكتبلك تعهد»، «عمري معاك»، و«ياريتك فاهمنى».

المسرح الكبير يرفع لافتة «كامل العدد»

ورفع المسرح الكبير، لافتة «كامل العدد»، خاصة وأن التذاكر نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيهًا.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

وسجل هذا الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

يذكر أن أنغام من المقرر أن تحيى حفلا غنائيا ضخما، الخميس المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.