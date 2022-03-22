البنتاجون: نجرى محادثات مع دول أخرى لإمداد أوكرانيا بدفاعات جوية طويلة المدى

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول أخرى لإمداد أوكرانيا بـ"قدرات دفاعية تتضمن دفاعات جوية طويلة المدى".



وقال كيربي - في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن ثمة "مشاورات نشطة" بهذا الشأن بين الولايات المتحدة ودول حليفة في الوقت الحالي.



وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتفاوض مع سلوفاكيا لتقديم أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" روسية الصنع إلى أوكرانيا، لكن لم يُعلن عن أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.



وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد زار سلوفاكيا وبلغاريا الأسبوع الماضي، بعد حضور اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.



وأكد مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن لن ترسل متعاقدين أمريكيين إلى أوكرانيا لمساعدة الجيش الأوكراني.



وقال المسئول، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إنه لا يمكن للبنتاجون تأكيد مقتل جنرالات روس في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وإن القوات الأوكرانية لا تزال تمتلك معظم قدراتها القتالية وكذلك القوات الروسية.



وأشار المسئول الأمريكي، "الذي لم تحدد القناة اسمه"، إلى أن واشنطن تمد الأوكرانيين بالمعلومات الاستخباراتية التي تساعدهم في القتال، لافتًا إلى أن المسيرات التي يزود البنتاجون بها الأوكرانيين ستساعدهم على إلحاق الضرر بالقوات الروسية.



وأضاف أن الولايات المتحدة انتهت من إرسال حزمة 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، والعمل على البدء بحزمة 200 مليون دولار، والتحضير للائحة الجديدة التي أقرها البيت الأبيض.



وأشار إلى أن القوات الروسية لم تحقق تقدمًا يذكر نحو كييف، فيما لا تزال مدن ماريوبل وتشيرنهيف وخاركيف معزولة تمامًا، وأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 980 صاروخًا على المدن الأوكرانية منذ بدء الغزو، لافتًا إلى التواصل مع الحلفاء لتزويد الأوكرانيين بأنظمة دفاعية جوية يستطيعون تشغيلها.