الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 16 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة للقاح كورونا بالمغرب

المغرب
المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 16572 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد - بيان للصحة المغربية - بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6047482 شخصًا، موضحًا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24777395 شخصًا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23244027 شخصًا.

وأضاف البيان أن 1720 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 2664 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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