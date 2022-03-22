بالأرقام.. استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كورونا" عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيران، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ألف و256 إصابة، و52 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 ملايين و142 ألفًا و289 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 139 ألفًا و662 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و968 إصابة، و28 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليوني و865 ألفًا و885 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و430 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 131 ألفًا و709 إصابات، و69 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى أكثر من 8 ملايين و10 آلاف إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفًا و952 حالة.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 8 آلاف و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و314 ألفًا و467 إصابة.

كمت سجلت السلطات الصحية 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 13 ألفًا و575 حالة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية ألفي و236 إصابة، و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليوني و818 ألفًا و275 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 64 ألفًا و697 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 292 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و84 ألفًا و304 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفًا و451 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 729 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و82 ألفًا و201 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8 آلاف و507 حالة، عقب تسجيل حالة وفاة جديدة خلال اليوم المنصرم.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفًا و200 حالة، والوفيات إلى 11 ألفًا و950 حالة.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و289 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات متوقفًا عند 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و 436 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و393 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 126 ألفًا و109 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 89 حالة عقب تسجيل حالتين على مدار الأمس.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية ألفي و170 إصابة، و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و957 ألفًا و450 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفًا و696 حالة.

وفي نذرلاند (هولندا)، سجلت السلطات الصحية 31 ألفا و883 إصابة، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 ملايين و543 ألفا و318 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و796 حالة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 23 ألفًا و529 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و812 ألفًا و182 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفًا و995 وفاة.

أما جارتها قبرص، فقد أعلنت تسجيل 3 آلاف و698 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 353 ألفًا وحالتين، وأن حصيلة الوفيات بلغت 914 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

ورصدت سلطات الصحة الفرنسية 152 حالة وفاة، و24 ألفًا و179 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفًا و85 حالة، والإصابات إلى 24 مليون و161 ألفًا و339 إصابة.