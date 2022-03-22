الرئيس التونس يأمر بفتح تحقيق فى حادث تصادم قطارين

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة فتح تحقيق في حادث تصادم قطارين بين محطة برشلونة وجبل الجلود، وتحميل المسؤوليات لأصحابها.

جاء ذلك خلال زيارته لموقع الحادث الذي وقع الإثنين، ونتج عنه عدد كبير من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي السياق، أوضحت هيئة السكك الحديدية التّونسية أن الإصابات بلغت 84 شخصا بإصابات خفيفة، وقد تمّ نقلهم إلى المستشفيات لتلقّي الإسعافات اللاّزمة، وغادرها 77 شخصا، في حين بقي 7 آخرون تحت المراقبة الطبية.

وعبَّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، مبرزة بأنّها قد فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى ضرورة حشد الجهود لاحتواء مد وتدفق المعلومات المغلوطة التي تستعمل للإرباك والتضليل لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية وتوجيه الرأي العام والتأثير عليه بما يشكله ذلك من تهديد جدي للديمقراطية وحقوق الإنسان واستهداف حتى للسلم والأمن.

وقال وزير الخارجية - في كلمته، خلال أعمال الدورة الـ40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية المنعقدة بباريس، والتي تناولت "مكافحة المعلومات المغلوطة والمضللة في وسائل الإعلام وفي الفضاء الافتراضي" - إن هذه الظاهرة ليست بالحديثة وإنما تفاقمت بشكل غير مسبوق مستغلة الثورة التكنولوجية الرقمية والمعلوماتية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي بقدر القيمة المضافة التي قدمتها للإنسانية إلا أنها أصبحت أيضًا مصدرًا لتدفق المعلومات المضللة.

وأكد الجرندي، على ضرورة مكافحة هذه المعلومات من خلال تضافر الجهود مع احترام حرية التعبير وضرورة ضمان مشهد إعلامي تعددي مستقل تكون فيه المعلومات حقيقية وموثوقة، مثمنًا ما توليه المنظمة الدولية للفرنكوفونية من أهمية لمقاومة هذه الظاهرة عبر عديد المبادرات والبرامج الهامة المعتمدة.