الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رئيس السيادة السودانى» يبحث مع خادم الحرمين العلاقات الثنائية

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تقويتها في المجالات كافة.


وذكر مجلس السيادة السوداني -في بيان مساء  الإثنين- أن البرهان وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.


ومن المقرر أن يُجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتناول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

كما أكد العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على أزلية وتميز العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية.

 

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن أبو هاجة قوله "إن العلاقات بين البلدين ترتكز على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار أمن البلدين، واستثمار الإمكانات والقدرات الهائلة في الموارد التي يتمتع بها البلدان".

 

وأوضح أن القيادة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي بدأ زيارة إلى السعودية اليوم الإثنين، ومنذ التغيير وجهت بتوطيد هذه العلاقة في شتى المجالات، مشيرا إلى الدور السعودي المتمثل في دعم إنجاح الفترة الانتقالية.

 

وأشار إلى أن البعد السياسي والاقتصادي قاعدة أساسية في العلاقة بين البلدين، وخاصة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، موضحا أن العلاقة في الفترة الأخيرة تشهد تطورا مضطردا خاصة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها اقتصاديات البلدين.

 

وأشار إلى الدور السياسي والدبلوماسي العالمي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية، في جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الانفتاح العالمي على السودان بعد التغيير.

 

ولفت أبوهاجة إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له، إلى السعودية تأتي في مرحلة تاريخية حساسة يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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