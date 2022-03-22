الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد برلمانى من ليتوانيا يصل كييف

كييف
كييف

 وصل ممثلو برلمان جمهورية ليتوانيا إلى كييف لإبداء دعمهم لأوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم.


وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو: “إنه اجتمع اليوم بوفد جمهورية ليتوانيا” مشيرا إلى أن هذا هو أول وفد برلماني من البلدان الأوروبية الشريكة لنا يصل إلى أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي الواسع النطاق لبلدنا.


وأضاف: "أشكر أصدقائي الليتوانيين على دعمهم لأوكرانيا، وعلى مساعدتهم."
 

وأوضح أنه سعيد برؤية نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية ليتوانيا باوليوس سعودارجاس، ورئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في مجلس النواب، ورئيس لجنة الطاقة والتنمية المستدامة جوستيناس أوربانافيسيوس.
 

وشدد كليتشكو على أن "البرلمانيين الليتوانيين دعوا أيضا ممثلي برلمانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للحضور إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الأوكراني في كفاحه البطولي من أجل استقلاله وحريته".

 

من جانبه، قال رئيس بلدية كييف، اليوم الإثنين، إن سبب فرض حظر تجول جديد وأطول مدة بالعاصمة الأوكرانية هو توقع السلطات مزيدا من القصف من جانب القوات الروسية.
 

وكان رئيس البلدية فيتالي كليتشكو قد أعلن في وقت سابق اليوم "حظر تجول معززا" في كييف من الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) حتى السابعة من صباح الأربعاء. وتعرضت أجزاء من المدينة لإطلاق نار بشكل متكرر من القوات الروسية.
 

وقال في وقت لاحق في كلمة بثها التلفزيون الوطني: "سبب حظر التجول مرتبط باحتمال وقوع قصف جديد".

 

كما أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن بلاده لا تنظر في موضوع وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات بينها وبين كييف.

 

ووصف بيسكوف- في بيان صحفي  الإثنين- ما يتردد في وسائل الإعلام عن عدم وجود ممرات إنسانية بأنه "كذب وافتراء"، مشيرًا إلى أن كل الادعاءات بتطويق المدن وعدم السماح للمدنيين بالخروج هو كذب واضح.

 

وقال: "لقد فتحنا ممرات إنسانية لخروج السكان من المدن الأوكرانية، إلا أن القوميين لا يسمحون لهم بالخروج".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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