أسعار الذهب فى مصر وفق آخر تحديث

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدولار.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليومية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ ٨٧٨ جنيهاً

عيار ٢١ ١٠٢٥ جنيهاً

عيار ٢٤ ١١٧١ جنيهاً

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع الكبير والانخفاض مرة أخرى بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوتر البورصات العالمية.