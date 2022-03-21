الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق إجراءات الحماية الاجتماعية واستعدادات رمضان.. حصاد مجلس الوزراء اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شهد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز الفعاليات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على كل اقتصاديات العالم، مما جعل كل دول العالم تتخذ قرارات للسياسات النقدية والمالية لها لكي تتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، موضحا أن الدولة المصرية من بداية أزمة كورونا استطاعت إدارة هذا الملف بنجاح كبير وأيضا تحمل أعباء كبيرة في إدارة ملف هذه الأزمة، وتحقيق على مدار عامين كاستثناء مع بعض الدول الأخرى نمو اقتصادي موجب.

https://www.dostor.org/3749996 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات لتشجيع الصناعة ومنها تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها مصريا حتى نهاية أبريل، وسيتم عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأوضح أنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية تم ضخ كميات كبيرة من السلع وجميعها مؤمنة ومتوفرة للمواطن المصري، مضيفا: «استطعنا كبح جماح الارتفاع الكبير في السلع».

https://www.dostor.org/3749982 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحكومة فقد تقرر: «تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة للعام المالي المقبل 2022 – 2023، واللي كان المفترض أنه يبدأ تطبيقها من 1 يوليو المقبل، لتبدأ من 1 أبريل المقبل».


https://www.dostor.org/3749990 


قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأسعار ارتفعت عالميا بصورة غير مسبوقة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم.‬⁩

https://www.dostor.org/3749948 

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر نجحت في تحقيق نمو اقتصادي رغم جائحة كورونا والدولة أدارت الأزمة بنجاح كبير جدا، وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «مصر من الدول القليلة التي نجحت في توفير فرص عمل كبيرة خلال أزمة كورونا، الأزمة الراهنة أشد وطأة من أزمة ⁧‫كورونا».‬⁩


https://www.dostor.org/3749938 

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات الحماية الاجتماعية رمضان أجور

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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