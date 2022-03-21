الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال صالون «تنسيقية شباب الأحزاب»..

فخرى الفقى: قرارات الحماية الاجتماعية تستهدف مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية

جانب من فعاليات تنسيقية
جانب من فعاليات تنسيقية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الحماية الاجتماعية وقرار البنك المركزي تستهدف مواجهة آثار الحرب خاصة مع رفع أسعار الطاقة من 45 دولارا إلى 140 دولارا للبرميل في وقت قياسي، إضافة إلى رفع أسعار القمح بتنويع مصادر الاستيراد.

وأضاف الفقي، خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في تجاوز أزمة جائحة كورونا وحافظت على توافر السلع الاستراتيجية، إلا أن الأزمات توالت مع بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة أزمات سلاسل الإمداد وموجة التضخم التي تجتاح العالم.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدءا من ارتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأدار الندوة محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدشين حملة بعنوان "سوا هنعدي"، لتعظيم العائد من التصنيع المحلي نوعا وجودة، وتحفيز المستهلك على استبدال السلع المستوردة بالمحلية، وتغيير سلة الغذاء المصرية بما يعود بالفائدة على صحة المواطن، وتغيير منظومة الاستهلاك.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحماية الاجتماعية الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي ازمة كورونا سلع استراتيجية ارتفاع أسعار الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

«فى مصلحة المودعين».. خبراء اقتصاد يكشفون تبعات قرار رفع سعر الفائدة

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بوقائع تعامل فى النقد الأجنبى

«استجابة فورية».. «حياة كريمة» تُنهى مشكلات الأهالى: تدخلات فعّالة لعلاج الأزمات

الأمم المتحدة: عزلة كوريا الشمالية تعمق انتهاكات حقوق الإنسان فيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)