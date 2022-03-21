فخرى الفقى: قرارات الحماية الاجتماعية تستهدف مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية

خلال صالون «تنسيقية شباب الأحزاب»..

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الحماية الاجتماعية وقرار البنك المركزي تستهدف مواجهة آثار الحرب خاصة مع رفع أسعار الطاقة من 45 دولارا إلى 140 دولارا للبرميل في وقت قياسي، إضافة إلى رفع أسعار القمح بتنويع مصادر الاستيراد.

وأضاف الفقي، خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في تجاوز أزمة جائحة كورونا وحافظت على توافر السلع الاستراتيجية، إلا أن الأزمات توالت مع بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة أزمات سلاسل الإمداد وموجة التضخم التي تجتاح العالم.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدءا من ارتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأدار الندوة محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدشين حملة بعنوان "سوا هنعدي"، لتعظيم العائد من التصنيع المحلي نوعا وجودة، وتحفيز المستهلك على استبدال السلع المستوردة بالمحلية، وتغيير سلة الغذاء المصرية بما يعود بالفائدة على صحة المواطن، وتغيير منظومة الاستهلاك.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".