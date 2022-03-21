مسلسلات رمضان 2022.. صلاح عبد الله يتصدر البوستر الرسمي لـ«دايما عامر»

طرحت شركة الباتروس المنتجة لمسلسل «دايما عامر»، البوستر الرسمي والترويجي والذي تصدره الفنان الكبير صلاح عبد الله، بملابس الشخصية التي يجسدها، ضمن أحداث المسلسل الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2022.



وعلمت «الدستور»، أن الفنان صلاح عبد الله يجسد شخصية ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية دور وكيل مدرسة، يدعى «لطفي» خلال أحداث مسلسل «دايمًا عامر»، للنجم مصطفى شعبان، ويعد هذا العمل بمثابة تعاون جديد بين صلاح عبد الله وشعبان بعدما قدما معًا مسلسل «أبو البنات» عام 2016.



مسلسل دايما عامر:

ونجح البرومو في كسب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور، حيث تجاوز 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور معربين عن حماسهم للمسلسل قبل عرضه، وظهر بالبرومو العديد من المواقف الكوميدية التي دارت بين أبطال العمل، فيما يعتبر المسلسل تحديًا جديدًا بالنسبة لمصطفى شعبان.



«دايمًا عامر» يتناول مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

وخلال الأحداث الخاصة بالمسلسل الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية الهامة، يُتهم الفنان مصطفي شعبان– مستر عامر- باغتصابه إحدى الطالبات، ليقع "مستر عامر" في مأزق كبير طوّال عرض المسلسل مع تصاعد الأحداث.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي والنجم صلاح عبدالله، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.