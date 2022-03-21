أنغام تستكمل حفلها بالأوبرا «بعد أزمة الصوت».. والجمهور يردد: «بنحبك»

عادت النجمة أنغام، لاستكمال حفلها المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد مجهودات إدارة الأوبرا ومسئولو الصوت في إرضاء جماهير «البلكون» الصفوف الأخيرة، تجويد مستويات الصوت بشكل كبير.

استقبل الجمهور «أنغام» بالتصفيق الحار لمدة 5 دقائق، بينما رحّبت الأخيرة بالحاضرين، مؤكدة حبها الشديد لإحياء الحفلات على المسرح الكبير الذى يحتضن نجوم الطرب الأصيل، مشيدة بدور ادارة الأوبرا لإرضاء الجمهور؛ الذى ظل يردد "بنحبك يا أنغام".

وكانت أنغام، قد اوقفت الحفل لدقائق معدودة، بسبب محاولات التشويش التي قامت بها جماهير الصفوف الأخيرة بالرغم من غضب العدد الأكبر من الحضور الذي أكد على جودة الصوت فى الصالة، وأعلن غضبه من محاولات التشويش على أنغام خلال وصلتها الغنائية.

وتشدو أنغام بباقة من أروع ما قدمته خلال مشوارها الفني وهى «حالة خاصة جدا»، «بين البنين»، «نفضل نرقص»، «انا بعته كتير»، «هتشتاقوا»، «حيران»، «أهي جت»، «هو نفس الشوق»، «بقول نسياك»، «مابتعلمش»، «وحدانية»، «استنى إيه»، «اساميك الكتيرة»، «مطمنة»، «بقيت وحدك»، «هبدأ من الأخر»، «بخاف افرح»، «مهزومة»، «فنجان النسيان»، «عرفها بيا»، «حتة ناقصة»، «اكتبلك تعهد»، «عمري معاك»، و«ياريتك فاهمنى».

ويرفع المسرح الكبير لافتة «كامل العدد»، فى حفل انغام، خاصة وأن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيهًا.

ويقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

يذكر أن أنغام، ستشارك خلال السباق الدرامي الرمضانى المقبل، حيث تتغنى بتتر مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

الأغنية تحمل اسم «أنا مش ضعيفة» وهى من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل.